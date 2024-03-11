Тимчасовим захистом в Європі користуються 4,3 млн українців

Станом на кінець січня статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу мали 4,3 млн осіб, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення росії.

Цю цифру оприлюднив нещодавно Євростат, повідомляє Укрінформ.

Найбільше українців в Німеччині - 1,27 млн людей, в Польщі майже мільйон і Чехії - 381 190 осіб.

"Порівняно з кінцем грудня 2023 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+1,5%), Чехії (+2,2%) та Іспанії (+1,5%)", - написано у повідомленні Євростату.

Ще в пятьох країнах ЄС кількість бенефіціарів зменшилася, а саме в Італії (-11,2%), Польщі ( -0,3%), Естонії ( -0,6%), Франції ( -0,3%) і Люксембурзі ( -0,2%).

На кінець січня на громадян України припадало понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту.

Дорослі жінки становили майже половину -46,1% одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти - більше ніж третину -33,2%, тоді як дорослі чоловіки - 20,7% від загального числа.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Європейський Союз активував так звану Директиву тимчасового захисту, яка надала українцям, які рятуються від російських бомб, право легально перебувати на території ЄС і отримувати базові соціальні послуги: охорону здоров’я, освіту і право на працевлаштування.