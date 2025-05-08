Тимчасовий президент Сирії здійснив перший візит в Європу

Він зустрівся з французьким президентом.

Глава Сирії Ахмед аль-Шараа зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном в Єлисейському палаці в Парижі.

Це став його перший візит до Європи після приходу до влади, повідомив Єлисейський палац.

На зустрічі президент Франції і тимчасовий президент Сирії домовились, що новий уряд Сирії "захистить усіх сирійців" від насилля після нещодавніх нападів на групи меншин у Сирії.

Крім того, Макрон зазначив що, що Сирія протистоятиме виробникам наркотиків у країні.

"Ми співпрацюватимемо й у сфері боротьби з тероризмом. Я розраховую на вас", - заявив Еммануель Макрон.

Також Макрон підтримав поступове скасування європейських економічних санкцій проти Сирії, якщо новій владі вдасться стабілізувати ситуацію в країні.

Однак аль-Шараа сказав, що Сирія проводить непрямі переговори з Ізраїлем, який завдає авіаударів. Одну з атак Ізраїль здійснив 2 травня по місцю неподалік президентського палацу в Дамаску.

"Сирія намагається зменшити напруженість і стримати ситуацію, щоб вона не вийшла з-під контролю обох сторін", - заявив аль-Шараа.