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Тимчасовий президент Сирії здійснив перший візит в Європу

08 травня 2025, 09:26
Тимчасовий президент Сирії здійснив перший візит в Європу
Фото: matchmakers-real-estate.com
Він зустрівся з французьким президентом.

Глава Сирії Ахмед аль-Шараа зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном в Єлисейському палаці в Парижі. 

Це став його перший візит до Європи після приходу до влади, повідомив Єлисейський палац.

На зустрічі президент Франції і тимчасовий президент Сирії домовились, що новий уряд Сирії "захистить усіх сирійців" від насилля після нещодавніх нападів на групи меншин у Сирії.

Крім того, Макрон зазначив що, що Сирія протистоятиме виробникам наркотиків у країні.

"Ми співпрацюватимемо й у сфері боротьби з тероризмом. Я розраховую на вас", - заявив Еммануель Макрон. 

Також Макрон підтримав поступове скасування європейських економічних санкцій проти Сирії, якщо новій владі вдасться стабілізувати ситуацію в країні.

Однак аль-Шараа сказав, що Сирія проводить непрямі переговори з Ізраїлем, який завдає авіаударів. Одну з атак Ізраїль здійснив 2 травня по місцю неподалік президентського палацу в Дамаску.

"Сирія намагається зменшити напруженість і стримати ситуацію, щоб вона не вийшла з-під контролю обох сторін", - заявив аль-Шараа. 

 
ФранціяСирія

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