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Тимчасовий захист в ЄС українських біженців можуть продовжити до 2025 року

08 березня 2023, 19:39
Тимчасовий захист в ЄС українських біженців можуть продовжити до 2025 року
Фото: з вільного доступу
Європейська Комісія оголосила про можливість подальшого продовження директиви ЄС про тимчасовий захист щодо прийому українських біженців.

Мова йде про те аби продовжити його до 2025 року. 

Пише Інтерфакс

"Директива про тимчасовий захист виявилася важливим інструментом для забезпечення негайного захисту в ЄС, і вона має залишатися частиною набору інструментів у розпорядженні Європейського Союзу в майбутньому", - йдеться в комюніке Європейської Комісії.

Мова в ньому йде про те, що Євросоюз готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Захист уже продовжено до березня 2024 року і може бути продовжено до 2025 року. Комісія готова вжити необхідних заходів для подальшого продовження в разі потреби", - пише видання.

Директиву було вперше введено в дію 4 березня 2022 року. Відтоді близько 4 млн осіб отримали захист у ЄС, з яких понад 3 млн - у першій половині 2022 року.

"Усі зареєстровані мали право на доступ до ринку праці, освіти, охорони здоров'я та житла", - повідомляє Брюссель.

ЄСбіженці

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