Тимчасовий захист в ЄС українських біженців можуть продовжити до 2025 року
Мова йде про те аби продовжити його до 2025 року.
Пише Інтерфакс.
"Директива про тимчасовий захист виявилася важливим інструментом для забезпечення негайного захисту в ЄС, і вона має залишатися частиною набору інструментів у розпорядженні Європейського Союзу в майбутньому", - йдеться в комюніке Європейської Комісії.
Мова в ньому йде про те, що Євросоюз готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Захист уже продовжено до березня 2024 року і може бути продовжено до 2025 року. Комісія готова вжити необхідних заходів для подальшого продовження в разі потреби", - пише видання.
Директиву було вперше введено в дію 4 березня 2022 року. Відтоді близько 4 млн осіб отримали захист у ЄС, з яких понад 3 млн - у першій половині 2022 року.
"Усі зареєстровані мали право на доступ до ринку праці, освіти, охорони здоров'я та житла", - повідомляє Брюссель.