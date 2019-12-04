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Тимошенко підтримала Порошенка, - ВІДЕО

Тимошенко порадила чинному Президенту не ставати частиною чужого шоу
Очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка на виборах президента у 2019 році зайняла третє місце записала звернення до кандидатів на пост глави держави Володимира Зеленського та Петра Порошенка після "телефонних дебатів" між ними напередодні.
Тимошенко підтримала Порошенка, - ВІДЕО Фото: EPA/UPG

"Нічний ефір на 1+1. Мене важко запідозрити в симпатіях до когось з двох кандидатів, але це саме той випадок, коли я повинна висловитись.

Розумієте, в чому справа… Якою б запеклою та безжальною не була політична боротьба, потрібно пам’ятати про певні моральні "маркери", за які не можна заступати", - зазначила Юлія Тимошенко у зверненні.

"Я побачила руйнацію статусу посади Президента. Я побачила приниження Української Держави. Я думаю, так само як і я, мільйони українців це бачити не хотіли.

Вибори минуть, а нам разом жити в одній країні. Залишаймося людьми. Це найменше, що ми можемо зробити для України". 

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком. Порошенко прийшов до телестудії, тоді як Зеленський говорив з ним по телефону, заявивши, що у нього "немає шансів поговорити по відео".

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12 04 2019 13:24
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