Тиск на Конгрес: Республіканці в США зволікають підтримкою України через політичні ризики

На конгресменів тиснуть декілька факторів.

Конгресмен-демократ з Пенсильванії Брендан Бойл заявив, що значна частка членів Конгресу від Республіканської партії розуміє необхідність далі допомагати Україні, але боїться, що голосування за відповідний законопроєкт коштуватиме їм поразки на внутрішньопартійних виборах.

За підрахунками Бойля, у Палаті представників дві третини підтримують допомогу Україні, проте він побоюється, що спікер Палати Майк Джонсон може не винести відповідний законопроєкт на голосування.

Про це пише "Голос Америки".

"Якщо ви спікер-республіканець, ви, зрозуміло, будете дуже стурбовані тим, що якщо ви винесете на розгляд законопроєкт, який передбачає будь-яку допомогу Україні, це може бути використано проти вас як частина внутрішнього перевороту, що ми бачили в останні пару місяців", – сказав Бойл.

Він додав, що перемоги українців на полі бою відіграють "дуже малу роль" у підтримці України у Вашингтоні.

"Я думаю, що ті з нас, хто абсолютно відданий цьому, ми будемо віддані, незалежно від того, що відбувається на полях битв, незалежно від того, чи були виконані завдання контрнаступу, чи ні. Щодо підтримки республіканців – це не про те, що відбувається на полі бою. Це про те, що відбувається всередині партії", – зазначив Бойль.

На думку конгресмена, у Республіканській партії є три течії:

Перша, яка становить трохи більше половини, – ті, хто віддані традиційним принципам активної зовнішньої політики Республіканської партії і не бояться висловлювати свою позицію.

Друга – ізоляціоністи, які активно виступають проти підтримки України. Хоча вони – в абсолютній меншості, говорить Бойль, їх найбільше чути та їхній вплив зростає.

Третя – група, до якої, на його думку, входить спікер Палати представників Майк Джонсон, – це ті республіканці, які поділяють ті ж принципи, що й перша група, але бояться, що підтримка України може коштувати їм поразки на наступних внутрішньопартійних виборах.

"Зокрема, один республіканець в Палаті представників розповів мені про доволі болісну зустріч із виборцями, – а він у дуже республіканському окрузі – під час якої його весь час критикували за підтримку України", – навів приклад Бойл.

За його словами, саме від рішення представників останньої групи залежить подальша підтримка України.

Конгресмен вважає, що якщо США відмовляться від підтримки України, то вони підірвуть цим і підтримку Києва союзниками по трансатлантичному альянсу.

"Думаю, наслідки навіть важко уявити. Я справді вірю, що якщо президент рф владімір путін зможе досягти успіху в Україні, він зарахує собі перемогу і піде далі. Він вже втручається в демократії багатьох країн НАТО", – підсумував Бойл.

Нагадаємо, Сенат США заблокував законопроєкт про надзвичайні витрати щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю. Законопроект передбачає приблизно $50 мільярдів на нову безпекову допомогу для України, гроші на гуманітарну та економічну допомогу для уряду в Києві, а також $14 мільярдів для Ізраїлю, який бореться з Хамас у Газі.