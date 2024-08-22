Тисячам росіян на Курщині загрожує оточення – WSJ

Переправлення російських загарбників через річки часто здійснюється в паніці, зазначив український артилерист.

Триває війна в Україні, і захисники нашої країни заявили, що просуваються до оточення приблизно 3000 російських військ, які притиснуті до річки в Курській області росії.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на відомості наших військових.

Коли рф намагалася запобігти оточенню своїх військ між річкою Сейм і українським кордоном, українська сторона використовувала поставлені США ракетні системи HIMARS і дрони з вибухівкою для завдання ударів по понтонних переправах і устаткуванню для наведення мостів,

Видання з'ясувало, що російські окупанти в районі річки Сейм відрізані від ліній постачання.

"Тепер, коли ми підірвали три їхні мости, питання часу, коли ця кишеня закриється для них", - сказав командир розвідувального підрозділу 14-го полку Збройних сил України, який має позивний "Хорват".

Журналісти додали, що для переправлення через Сейм супротивники збирають понтонні мости, а наші бійці розбивають їх артилерією. За словами воїна Андрія з 44-ї української артилерійської бригади, яка використовує поставлені Заходом артилерійські знаряддя M777, переправлення росіян через річки часто здійснюється в паніці, і в цей час українська сторона їх обстрілює.

"росіяни спішно переправляють усіх, кого можуть", - додав він.