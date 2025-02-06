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ПОЛІТИКА

Тисячі американських держслужбовців прийняли пропозицію Трампа про відставку

06 лютого 2025, 15:25
Тисячі американських держслужбовців прийняли пропозицію Трампа про відставку
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
У четвер, 6 лютого, термін дії пропозиції закінчується.

Десятки тисяч американських державних службовців прийняли пропозицію адміністрації президента США Дональда Трампа піти у відставку в обмін на збереження виплат заробітної плати до 30 вересня.

Про це повідомляє BBC.

Минулого тижня близько двох мільйонів федеральних службовців отримали повідомлення про те, що можуть скористатися таким "механізмом". Наразі, за даними американських ЗМІ, близько 40 тисяч федеральних службовців вирішили взяти участь у “програмі” з наближенням дати закінчення дії пропозиції в четвер, 6 лютого. 

Білий дім, який раніше заявляв, що очікує прийняття пропозиції від близько 200 тисяч осіб, заявив ЗМІ, що чекає на сплеск участі в програмі протягом наступних 24 годин.

Згідно з аналізом федеральної робочої сили США, проведеним некомерційною організацією Partnership for Public Service, щорічний рівень відтоку кадрів серед федеральних службовців у Штатах становить близько 6%, а це означає, що деякі з тих, хто прийняв пропозицію про відставку, можливо, все одно планували залишити уряд.

CNN пише, що адміністрація Трампа планує масові звільнення працівників, які відмовляться від пропозиції — це залишає ще більшу невизначеність для держслужбовців, які вирішать залишитися. Федеральні службовці розповіли ВВС про атмосферу розгубленості та тривоги, вказуючи на відсутність гарантій програми “компенсації” та побоюючись, що можуть не отримати обіцяну зарплату.

Ситуація спровокувала протести проти реформ по всій країні в середу, 5 лютого. На багатьох акціях протесту були десятки людей, але в деяких демонстраціях, наприклад, у Мічигані, взяли участь більше тисячі осіб, пишуть місцеві ЗМІ.

Вищезгаданий механізм зменшення кількості держслужбовців є частиною намірів адміністрації Трампа скоротити чисельність федеральної бюрократії та витрат. Ініціатива Трампа, яка реалізується за підтримки його союзника-мільярдера Ілона Маска, отримала схвалення низки провідних республіканців, які наразі контролюють обидві палати Конгресу. Водночас профспілки, які представляють державних службовців США, вже подали до суду, щоб заблокувати плани масових звільнень. 

СШАДональд Трампдержслужба

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