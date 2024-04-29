Тисячі колишніх бойовиків ПВК "Вагнер" тепер звітуватимуть перед москвою – Politico

В Африці та за її межами росія використовує тих самих бойовиків, які колись виступили проти москви, щоб підірвати зусилля США щодо просування демократії та боротьби з тероризмом.

Про це пише американська медіа-організація Politico.

Через сім місяців після смерті Євгена Прігожина, зухвалого олігарха, чия приватна армія, відома як "Група Вагнера", очолила повстання проти президента росії Владіміра путіна, російська держава встановлює контроль над приватними найманцями і змушує їх працювати на кремль.

За словами двох американських чиновників, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити чутливі питання розвідки, тисячі колишніх бійців "Вагнер" розділилися щонайменше на чотири групи.

Змішуючи бойовиків з іншими лояльними до путіна найманцями, російський уряд сподівається запобігти повторенню подій минулого року, коли ПВК виступив проти путіна і його міністерства оборони.

"Частково мета реструктуризації полягає в тому, щоб забезпечити більший контроль над операціями в цілому", - сказав один з американських чиновників.

Нові приватні армії вже розгортаються по всьому світу для виконання спеціальних місій, в тому числі в Україні та Африці, де вони відіграватимуть таку ж дестабілізуючу роль на світовій арені, як і під командуванням Прігожина, заявили чиновники. Відновлені воєнізовані угруповання вже змусили адміністрацію Байдена вивести війська з Нігеру і Чаду, що стало серйозною невдачею в боротьбі з тероризмом, а також кинули виклик політиці США в Центральноафриканській Республіці, Малі, Буркіна-Фасо, Лівії та інших африканських країнах.

Одна з чотирьох груп пов'язана з Національною гвардією рф. Вона вже переведена в Україну і втратила значну кількість бійців. Дві інші групи діють під контролем міністерства оборони і московських спецслужб.

Четверта група - відома під назвою "Африканський корпус" і пов'язана з існуючою групою, відомою під назвою "Редут" - все ще працює над тим, щоб взяти під свій контроль колишні сили Вагнера в деяких африканських столицях.

Мало що ще відомо про розподіл нових угруповань, в тому числі про те, скільки членів є вихідцями з "Вагнера" Прігожина, а скільки - з інших існуючих воєнізованих організацій. Також незрозуміло, якою мірою син Прігожина, який спочатку взяв під контроль тисячі найманців "Вагнера" після смерті батька, все ще бере участь у керівництві меншою групою бойовиків, вірних пам'яті свого батька.

Молодший Прігожин, ймовірно, керує деякими силами в Центральноафриканській Республіці та Малі, кажуть офіційні особи.

Це означало кінець найсерйознішого виклику лідерству путіна за 25 років його правління.

Прігожин став багатим як особистий шеф-кухар путіна і офіційний кейтеринг кремля, перш ніж створити ПВК "Вагнер" в 2017 році. Дозвіл близькому союзнику кремля створити неофіційну приватну армію був корисним для росії для проведення секретних місій по всьому світу.

Прігожин загинув у серпні минулого року, коли його літак вибухнув у повітрі. Катастрофа була розцінена як державне вбивство, замовлене путіним.