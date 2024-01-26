Тисячі китайських камер відеоспостереження передають інформацію на сервери виробників

МВС стверджує, що китайські камери “Безпечного міста” не мають доступу до інтернету.

В Україні широко використовуються китайські камери відеоспостереження, які передають відео на сервери виробників.

Про це повідомляють "Схеми" (проєкт Радіо Свобода).

“На першому місці за поширеністю – вироби китайської компанії Hikvision. На другому місці – Dahua, теж Китай. Імпорт продукції обох компаній у США заборонений, бо це “загрожує національній безпеці”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці виробники в Україні внесені до списку “міжнародних спонсорів війни”, але водночас китайські системи відеоспостереження не заборонені до продажу.

Ці ж камери поширені і на рівні державних систем безпеки – зокрема у “Безпечному місті”.

“Схеми” провели експеримент разом з фахівцями зі спеціалізованих організацій – “Лабораторії комп’ютерної криміналістики” та “Лабораторії цифрової безпеки”.

Для експерименту використовувались китайські Hikvision та Dahua різного типу та періоду виробництва – 2015, 2019 та 2023 років.

Ранні моделі виявились більш вразливими, вони відправляють інформацію на сервери китайського виробника та легше можуть піддаватися хакерським атакам.

“В принципі це стандартна практика для камер – з’єднуватись зі своїми серверами для реєстрації і передачі даних. Але користувач має розуміти, що безпека при такому зв’язку покладається на компанію-виробника і на те, наскільки саме це з’єднання безпечне, а також хто і як може використати цю інформацію. І тут вже питання – довіряєте ви китайському розробнику чи ні”, – наголосив експерт “Лабораторії цифрової безпеки” Іван Антонюк.