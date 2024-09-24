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Тисячі людей евакуюються з півдня Лівану через удари Ізраїлю – WSJ

24 вересня 2024, 14:55
Тисячі людей евакуюються з півдня Лівану через удари Ізраїлю – WSJ
Фото: Vyacheslav Argenberg
Дороги на півдні Лівану переповнені людьми, які хочуть виїхати.
Тисячі ліванців евакуюються з півдня країни після вчорашніх і сьогоднішніх ударів Ізраїлю. У понеділок Ізраїль атакував понад півтори тисячі цілей, і удари продовжилися сьогодні вранці.
 
Про це пише Wall Street Journal.
 
Судячи з поширюваних у соцмережах фото і відео, дороги на півдні Лівану переповнені людьми, які хочуть виїхати. Міністр охорони здоров'я Лівану повідомив, що ще вчора тисячі людей відселили з районів, які могли стати цілями ударів.
 
Мета ударів Ізраїлю по Лівану полягає в тому, аби змусити "Хезболлу" припинити обстріли ізраїльських північних міст і селищ, щоб десятки тисяч переміщених жителів могли повернутися до своїх домівок. Ізраїль "не зацікавлений у повномасштабній війні", – написав міністр закордонних справ Ізраель Кац у листі до Ради Безпеки ООН від 23 вересня. Він закликав ООН виконати резолюцію 1701 Ради Безпеки – рішення, спрямоване на врегулювання ліванської війни 2006 року між Ізраїлем і "Хезболлою" і яке закликає вивести озброєні групи з півдня ліванської річки Літані.
 
За даними Ізраїлю, від 8 жовтня – дня вступу "Хезболли" у війну проти Ізраїлю на боці Хамас – з ліванської території запустили понад 8000 ракет і дронів. За даними неурядової організації Armed Conflict Location and Event Data, стільки ж разів Ізраїль обстрілював за цей час Ліван. 
 
Ліваневакуаціявійна в Україніросія окупанти

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