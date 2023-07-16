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ПОЛІТИКА

Тисячі російських чиновників відмовляються від айфонів через побоювання шпигунства США – FT

16 липня 2023, 17:51
Тисячі російських чиновників відмовляються від айфонів через побоювання шпигунства США – FT
Фото: CNBC.com
Apple відкидає звинувачення ФСБ у шпигунстві за російськими користувачами.

російська влада заборонила тисячам чиновників і державних службовців користуватися смартфонами iPhone та іншою продукцією Apple у зв'язку з посиленням боротьби з американською технологічною компанією через загрозу "шпигунства".

Про це повідомляє Financial Times.

Міністерство торгівлі заявило, що з понеділка вводиться заборона використання iPhone в "робочих цілях". Міністерство цифрового розвитку і Ростех заявили, що наслідують цей приклад.

Заборона на використання iPhone, планшетів iPad та інших пристроїв Apple у провідних міністерствах і відомствах свідчить про стурбованість кремля і Федеральної служби безпеки щодо активізації шпигунської діяльності американських спецслужб за російськими державними установами.

"Співробітники служб безпеки міністерств - а це співробітники ФСБ, які обіймають цивільні посади, наприклад, заступники міністрів, - оголосили, що iPhone більше не вважаються безпечними і що необхідно шукати альтернативні варіанти", - сказала людина, близька до урядової організації, яка заборонила продукцію Apple.

Через місяць після початку повномасштабного вторгнення в Україну, в лютому минулого року, президент владімір путін підписав указ, згідно з яким до 2025 року організації, задіяні в "критичній інформаційній інфраструктурі" - широкому понятті, що включає охорону здоров'я, науку та фінансовий сектор - мають перейти на вітчизняне програмне забезпечення.

СШАiPhoneшпигунстворф тероризм

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