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ПОЛІТИКА

Тисячі українських біженців у Британії можуть залишитися без роботи та житла через нові візові обмеження

15 січня 2025, 16:39
Тисячі українських біженців у Британії можуть залишитися без роботи та житла через нові візові обмеження
Фото: з вільного доступу
У листопаді для українських біженців запровадили схему продовження дозволу на перебування, який дає змогу залишатися у Великій Британії ще 18 місяців після закінчення терміну дії віз.

Через бюрократичні обмеження українські біженці у Великій Британії постали перед загрозою втрати роботи і житла. Причина в тому, що їхні візи не можуть бути продовжені через нову програму UPE, яка запрацює з лютого.

Про це пише The Telegraph.

У листопаді для українських біженців запровадили схему продовження дозволу на перебування, який дає змогу залишатися у Великій Британії ще 18 місяців після закінчення терміну дії віз, зазначає видання. Але подати запит на продовження дозволу вони можуть лише протягом 28 днів після закінчення терміну дії візи.

Обмеження призвело до того, повідомляється, що роботодавці розривають трудові договори з українцями або не запрошують їх на співбесіди на тлі невизначеності.

За підрахунками благодійної організації "Опора", яка керує інформаційним онлайн-порталом для українців у Британії, працевлаштування для близько 20 тисяч українців, що становить 15% від усієї кількості біженців, опинилося під загрозою через ці правила. 

Голова загальнопартійної парламентської групи з питань України Алекс Собель сказав, що він обговорював це питання з відповідними відомствами.

"Я думаю, що Міністерство внутрішніх справ і Міністерство житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування повинні співпрацювати з Департаментом бізнесу і торгівлі, спілкуватися з роботодавцями, щоб забезпечити безперервність працевлаштування українців", - зазначив Собель.

Він додав, що уряд повинен дати фірмам "впевненість у тому, що вони можуть продовжувати працевлаштовувати українців". Адже проблеми з UPE, зазначив Собель, можуть створити економічну проблему для Великобританії, де українські біженці зайняли чимало вакансій у певних секторах, зокрема сільському господарстві та готельному бізнесі.

Також частина українських біженців у Великій Британії зіткнулася з відмовою в оренді приватного житла через візи.

"Підтримка, яка надається українським біженцям… заслуговує похвали, і продовження на 18 місяців дуже вітається. Однак поточний процес продовження візи ризикує підірвати потенціал цих схем у тому, щоб люди могли будувати стабільне та самодостатнє життя у Великобританії", - зазначив директор благодійної організації "Опора" Стен Бенеш.

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