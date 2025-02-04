Тисячі військових КНДР усе ще воюють у Курській області – Буданов

Вісім тисяч північнокорейських військових все ще воюють в Курській області рф.

За словами Буданова, військові з КНДР все ще ведуть бої на Курщині, хоча останніми днями їхня активність значно зменшилася через значні втрати.

"Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів" – пояснив Буданов.

Буданов визнав, що його коментарі суперечать повідомленням The New York Times та інших ЗМІ про поточний стан північнокорейських військ на Курщині.

"Повідомлення в ЗМІ є помилковими", – запевнив керівник ГУР.