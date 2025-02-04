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Тисячі військових КНДР усе ще воюють у Курській області – Буданов

04 лютого 2025, 18:07
Тисячі військових КНДР усе ще воюють у Курській області – Буданов
Фото: LIGA.net
Буданов спростував заяву NYT про нібито виведення солдатів КНДР з фронту на Курщині через великі втрати.

Вісім тисяч північнокорейських військових все ще воюють в Курській області рф.

Про це у коментарі The War Zone заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов, коментуючи інформацію західних ЗМІ, що солдатів КНДР нібито відвели з перелової.
 
За словами Буданова, військові з КНДР все ще ведуть бої на Курщині, хоча останніми днями їхня активність значно зменшилася через значні втрати.
 
"Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів" – пояснив Буданов.
 
Буданов визнав, що його коментарі суперечать повідомленням The New York Times та інших ЗМІ про поточний стан північнокорейських військ на Курщині.
 
"Повідомлення в ЗМІ є помилковими", – запевнив керівник ГУР.

 

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