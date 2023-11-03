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Тютюновий гігант Japan Tobacco передумав іти з російського ринку

03 листопада 2023, 21:18
Тютюновий гігант Japan Tobacco передумав іти з російського ринку
Фото: smokeless-electronic-cigarettes.blogspot.com
Компанія ухвалила таке рішення "для того, щоб не позбавляти споживачів того продукту, до якого вони звикли".

Японська тютюнова компанія Japan Tobacco International вирішила продовжити свій бізнес у росії.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на директора з корпоративних відносин і комунікацій JTI росія Сергія Глушкова.

Глушков стверджує, що компанія ухвалила таке рішення "для того, щоб не позбавляти споживачів того продукту, до якого вони звикл".

При цьому, за його словами, JTI не стане виводити на російський ринок пристрій для нагрівання тютюну нового покоління. Глушков також заявив, що JTI дотримується всіх правил регулювання, як міжнародних, так і на російському ринку.

 

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