CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ 2018 році в Україні відбулося 1508 умисних убивств, що на 3% менше порівняно з попереднім роком.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У 2018 році в Україні відбулося 1508 умисних убивств
Це найнижчий показник за час незалежності
Фото: google.com
Загалом порівняно з 2017 роком кількість скоєних злочинів зменшилася на 7%, а тяжких і особливо тяжких - на 13%, повідомила прес-служба Національної поліції.
Так, у 2018 році в Україні було скоєно 463,3 тисячі злочинів. Серед них тяжких та особливо тяжких - 172 тисячі, в тому числі 1508 умисних убивств.
У 2017 році поліцейські розслідували 495,8 тисячі злочинів. Серед них 197,7 тисячі були тяжкими й особливо тяжкими.
Також, смертність на дорогах у 2018 році стала найнижчою за 12 років. У минулому році кількість загиблих у ДТП в Україні зменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.
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