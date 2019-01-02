Це найнижчий показник за час незалежності

У 2018 році в Україні відбулося 1508 умисних убивств, що на 3% менше порівняно з попереднім роком.

Загалом порівняно з 2017 роком кількість скоєних злочинів зменшилася на 7%, а тяжких і особливо тяжких - на 13%, повідомила прес-служба Національної поліції.

Так, у 2018 році в Україні було скоєно 463,3 тисячі злочинів. Серед них тяжких та особливо тяжких - 172 тисячі, в тому числі 1508 умисних убивств.

У 2017 році поліцейські розслідували 495,8 тисячі злочинів. Серед них 197,7 тисячі були тяжкими й особливо тяжкими.

Також, смертність на дорогах у 2018 році стала найнижчою за 12 років. У минулому році кількість загиблих у ДТП в Україні зменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.