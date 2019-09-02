У 2019 році у Києві збудують дві нові лікарні

"Пацієнтів везуть через усе місто до лікарні швидкої допомоги на лівий берег міста. Проблема лікарні швидкої допомоги в правобережній частині столиці назріла давно"

Міська влада Києві у 2019 році розпочне будівництво двох лікарень: багатопрофільної лікарні зі стаціонаром на Троєщині та лікарні швидкої допомоги на правому березі.

У прес-службі міського голови Віталія Кличка зазначили, що на Троєщині немає своєї лікарні. Також центр швидкої допомоги є лише на лівому березі, тому вирішили збудувати альтернативний і на правому, повідомляє сайт klichko.org.

"Пацієнтів везуть через усе місто до лікарні швидкої допомоги на лівий берег міста. Проблема лікарні швидкої допомоги в правобережній частині столиці назріла давно", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, що середній час реагування "швидкої допомоги" на виклик з моменту отримання повідомлення бригадою і до першого контакту з пацієнтом складає 8,5 хвилин.