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У 2019 році у Києві збудують дві нові лікарні

"Пацієнтів везуть через усе місто до лікарні швидкої допомоги на лівий берег міста. Проблема лікарні швидкої допомоги в правобережній частині столиці назріла давно"
Міська влада Києві у 2019 році розпочне будівництво двох лікарень: багатопрофільної лікарні зі стаціонаром на Троєщині та лікарні швидкої допомоги на правому березі.
У 2019 році у Києві збудують дві нові лікарні Фото: з вільних джерел

У прес-службі міського голови Віталія Кличка зазначили, що на Троєщині немає своєї лікарні. Також центр швидкої допомоги є лише на лівому березі, тому вирішили збудувати альтернативний і на правому, повідомляє сайт klichko.org.

"Пацієнтів везуть через усе місто до лікарні швидкої допомоги на лівий берег міста. Проблема лікарні швидкої допомоги в правобережній частині столиці назріла давно", - зазначив міський голова.  

Нагадаємо, що середній час реагування "швидкої допомоги" на виклик з моменту отримання повідомлення бригадою і до першого контакту з пацієнтом складає 8,5 хвилин.

 

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09 02 2019 22:57
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