У 2020/2021 році дев'ятикласники складатимуть підсумкову атестацію в навчальному закладі письмово

Інформація про звільнення від проходження ДПА учнів 9-х класів або її проходження онлайн є недостовірною

Наказ МОН №1262 встановлює, що у 2020/2021 навчальному році ДПА осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти, проводиться у закладі освіти в письмовій формі.

У 2020/2021 навчальному році учні 9-х класів складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) в навчальному закладі в письмовій формі, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство освіти і науки.

"Згідно з нормативними документами атестація випускників 9-х класів може проводитися в закладі освіти або у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Водночас наказ МОН №1262 встановлює, що у 2020/2021 навчальному році ДПА осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти, проводиться у закладі освіти в письмовій формі", - йдеться в повідомленні прес-служби Міносвіти.

У відомстві зазначають, що інформація про звільнення від проходження ДПА учнів 9-х класів або її проходження онлайн є недостовірною.

"Крім того, твердження про ускладнення ДПА для учнів 9-х класів у 2020/2021 навчальному році є необґрунтованим. Завдання для проведення атестації в закладі освіти затверджує керівник закладу освіти. За цими ж нормами ДПА проводилася у 2018/2019 навчальному році", - наголошують у відомстві.

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