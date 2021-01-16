У 2020/2021 році дев'ятикласники складатимуть підсумкову атестацію в навчальному закладі письмово
У 2020/2021 навчальному році учні 9-х класів складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) в навчальному закладі в письмовій формі, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство освіти і науки.
"Згідно з нормативними документами атестація випускників 9-х класів може проводитися в закладі освіти або у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Водночас наказ МОН №1262 встановлює, що у 2020/2021 навчальному році ДПА осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти, проводиться у закладі освіти в письмовій формі", - йдеться в повідомленні прес-служби Міносвіти.
У відомстві зазначають, що інформація про звільнення від проходження ДПА учнів 9-х класів або її проходження онлайн є недостовірною.
"Крім того, твердження про ускладнення ДПА для учнів 9-х класів у 2020/2021 навчальному році є необґрунтованим. Завдання для проведення атестації в закладі освіти затверджує керівник закладу освіти. За цими ж нормами ДПА проводилася у 2018/2019 навчальному році", - наголошують у відомстві.
Нагадаємо, що в Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО, зареєструватися на нього можна до 19 січня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит
- ФОТО У дитячому садочку Вінниці стався вибух, постраждали троє дітей
- ФОТО Штурм Капітолія: у США відкрили 25 справ про внутрішній тероризм