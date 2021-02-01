У 2020 торговий дефіцит знизився більш, ніж удвічі

У доларах експорт за цілий рік становив 49,32 млрд дол, на 1,70% менше, ніж за 2019 рік

Торговий дефіцит України знизився більш ніж удвічі за підсумками 2020 року - з 10,22 мільярдів доларів до 4,9 мільярдів.

Про це зазначив торговий представник Тарас Качка, пише "Економічна правда".

"У доларах експорт за цілий рік становив 49,32 млрд дол, на 1,70% менше, ніж за 2019 рік. У кризовий рік такий показник є дуже хорошим. Особливо позитивним є скорочення торгового дефіциту більш ніж удвічі", - написав він у Facebook.

Він особливо відзначив динаміку грудня, коли експорт становив 4,88 млрд, що більше на 150 млн порівняно з попереднім місяцем і на 760 млн, ніж у грудні 2019 року.

За його словами, секрет грудневих цифр - зростання у всьому світі ціни на метал і на руду. Крім того, через скорочення урожаю фізичний експорт зернових опинився в 2020 році меншим, ніж у 2019 році. "Але це зменшення фізичного експорту компенсоване зростанням ціни", - зазначив Качка.

Нагадаємо, що профіцит платіжного балансу з січня становить 4,3% ВВП