У 2020 торговий дефіцит знизився більш, ніж удвічі
Про це зазначив торговий представник Тарас Качка, пише "Економічна правда".
"У доларах експорт за цілий рік становив 49,32 млрд дол, на 1,70% менше, ніж за 2019 рік. У кризовий рік такий показник є дуже хорошим. Особливо позитивним є скорочення торгового дефіциту більш ніж удвічі", - написав він у Facebook.
Він особливо відзначив динаміку грудня, коли експорт становив 4,88 млрд, що більше на 150 млн порівняно з попереднім місяцем і на 760 млн, ніж у грудні 2019 року.
За його словами, секрет грудневих цифр - зростання у всьому світі ціни на метал і на руду. Крім того, через скорочення урожаю фізичний експорт зернових опинився в 2020 році меншим, ніж у 2019 році. "Але це зменшення фізичного експорту компенсоване зростанням ціни", - зазначив Качка.
Нагадаємо, що профіцит платіжного балансу з січня становить 4,3% ВВП
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