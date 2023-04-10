У 2022 році Швейцарія поставила до росії ліків на рекордну суму

Продаж фармацевтичних продуктів становить наразі дві третини всього експорту Швейцарії до терористичної країни.

За рік повномасштабної війни в Україні Швейцарія збільшила експорт фармацевтичної продукції до країни-агресора на 40% – до рекордних 2 млрд євро.

Про це повідомляє місцеве видання Neue Zurcher Zeitung із посиланням на дані Федерального митного управління.

Загалом Швейцарія експортувала до рф товарів на суму 2,94 млрд євро в період з березня 2022 року по лютий 2023-го.

Видання зазначає, що Швейцарія послідовно приєднується до санкцій Євросоюзу та скорочує експорт промислових і технологічних товарів до росії. Проте ліки вважаються гуманітарним товаром та не підпадають під санкції.