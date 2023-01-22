У 2022 році в ЄС просили притулок на 50% більше людей

Лідер за кількістю - Німеччина

У 2022 році в державах Європейського Союзу майже наполовину зросла кількість клопотань про надання притулку, передає DW.

У 27 країнах ЄС зареєстрували 923 991 клопотання про притулок, що на 46,5% більше, ніж у 2021,

Найбільшу з 2016 року кількість прохань про надання статусу біженця - 226 467 - отримала Німеччина. На другому місці - Франція (154 597), за якою йдуть Іспанія (116 952) та Австрія (108 490). Останні три місця посідають Латвія (622), Словаччина (544) та Угорщина (46).

Кожен третій шукач притулку в Німеччині - громадянин Сирії, далі йдуть біженці з Афганістану (17%), Туреччини (10%) та Іраку (6,7%).

Біженці з Україні не враховуються, оскільки вони автоматично отримують право на тимчасове проживання та соціальні пільги в ЄС.

Нагадаємо, швейцарська армія надасть додаткові місця та персонал для прийому українців.