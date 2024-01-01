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У 2024 році планують закупити щонайменше 1 мільйон FPV-дронів

01 січня 2024, 13:29
У 2024 році планують закупити щонайменше 1 мільйон FPV-дронів
Фото: firtka.if
Загалом, на 2024 рік Міноборони вперше сформувало узгоджену потребу на рівні Сил оборони.

Міністерство оборони вже замовило перші партії FPV-дронів.

Про це у колонці для Укрінформу написав міністр оборони України Рустем Умєров.

Загалом, у 2024 році держава планує закупити щонайменше мільйон дронів.

"Важливо, що вперше повну реальну потребу війська у дронах чітко пораховано та узагальнено. Ми працюємо над ефективною логістикою, над здешевленням закупівлі, над виробництвом достатньої кількості бойових частин", - написав Умєров.

Він зазначив, що раніше на законодавчому рівні були відсутні чіткі критерії та правилі застосування FPV-дронів на полі бою.Тому  Міноборони не закуповувало цей ефективний та економічно вигідний засіб ураження противника. Раніше FPV-дрони закуповували волонтери, Мінцифри, обласні військові адміністрації.

"Раніше кожне силове відомство формувало власну потребу на рік, що подекуди суперечило чи дублювало один одного. Міноборони цей процес очолило та систематизувало. Потребу не лише сформовано, а й узгоджено з реальними потужностями українських виробників, їхніх планів масштабування, можливостей проводити закупівлі за кордоном та планів постачання військово-технічної допомоги від партнерів", - написав Умєров.

дронивійна в Україніросія окупантиМіністерства оборони України

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