У 2024 році росія планує виготовити 2,1 млн боєприпасів – ГУР

Однак, за даними ГУР, без сторонньої допомоги з інших країн рф не зможе цього зробити.

Представник української розвідки Вадим Скібіцький заявив, що у планах рф на 2024 рік ― виготовити 2 мільйони 100 тисяч боєприпасів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За його словами, держава-агресорка активно знімає зі зберігання важку техніку, артилерійські системи, приводить її до нормального стану, щоб комплектувати цим озброєнням нові військові частини та з’єднання, які зараз створює рф.

Зокрема, проводяться заходи щодо відновлення 104 повітряно-десантної дивізії рф. Триває формування нових армій ― наприклад, 25-ї армії центрального військового округу рф, яка вже залучена до бойових дій на території України, але проблема укомплектування озброєнням для них залишається.

“Ми намагаємось завдавати ураження саме критичним елементам оборонно-промислового комплексу рф. Деякі виробництва свого роду є унікальними. Наприклад, якщо уразити об’єкт, де виготовляється певна складова частина, і ця складова може бути виготовлена тільки на цьому підприємстві, це дозволяє зменшити швидкість виробництва озброєння, або взагалі припинити його виготовлення”, – пояснив Вадим Скібіцький.

А також зазначив, що українська розвідка має власну методику, згідно з якою визначає найбільш критичні об’єкти російського ВПК та виводить їх з ладу не лише ударами безпілотників, але й іншими методами, щоб пошкодити, відтермінувати та не допустити масового виробництва озброєнь на території рф.

За словами представника української розвідки, за вересень значно зросла кількість застосування ударних БпЛА. Також в останні тижні зросла кількість використання ворогом так званих керованих авіаційних бомб.

Навесні та на початку літа росіяни щоденно використовували приблизно до 30 таких КАБів. Зараз цей показник становить уже більш ніж 70.

“Мета рф ― знищення нашої енергетичної інфраструктури та інших критичних об’єктів, аби нанести нам більше шкоди, а, можливо, і дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію в окремих регіонах, тому що однозначно це впливатиме на наше цивільне населення”, – пояснив Вадим Скібіцький.

А також додав, що воєнна розвідка України дуже пильно стежить за питаннями, які пов’язані з виробництвом будь-якого критичного й насамперед так званого “високоточного” озброєння рф, БпЛА та інших видів озброєння.