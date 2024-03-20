У 2024 році знову очікується рекордна спека – ООН

Цього року очікуються нові рекорди температури.

Глобальна температура встановила нові рекорди 2023 року, океани нагрівалися, а льодовики постраждали від колосальної втрати льоду. І Організація об'єднаних націй (ООН) попереджає, що 2024 може стати ще спекотнішим.

Про це повідомляє Science Alert.

Щорічний звіт Агентства ООН з погоди та клімату підтвердив попередні дані про те, що 2023 рік був найспекотнішим в історії спостережень. За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), минулий рік завершив найтепліший 10-річний період в історії спостережень.

"Існує висока ймовірність того, що 2024 знову поб'є рекорд 2023", - заявив керівник кліматичного моніторингу ВМО Омар Баддур.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш прокоментував доповідь, заявивши, що земля «перебуває на межі». Він також додав, що наша планета «подає сигнал лиха» і що «забруднення викопним паливом призводить до кліматичного хаосу, що зашкалює». За його словами, зміни, що спостерігаються, прискорюються.

За даними ВМО, минулого року середня глобальна температура була на 1,45 градуса Цельсія вищою за доіндустріальний рівень. Це дуже близько до порога в 1,5 градусів за Цельсієм, який був позначений як критичний Паризькою кліматичним угодою.

Генеральний секретар ВМО Селеста Сауло заявила про те, що "подає червоний сигнал щодо змін клімату" і що «2023 рік встановив нові рекорди за кожним окремим кліматичним показником».

"Те, свідками чого ми стали в 2023 році, особливо безпрецедентне потепління океану, відступ льодовиків і танення морського льоду в Антарктиці, викликає особливе занепокоєння", - додала Сауло.

За даними ВМО, до кінця 2023 року понад 90% світового океану нагрівалися до рекордних показників. Сауло зазначила, що більш часті та інтенсивні морські хвилі тепла матимуть "глибокі негативні наслідки для морських екосистем та коралових рифів".

Ключові льодовики по всьому світу зазнали найбільшої втрати льоду з моменту початку спостережень у 1950 році. Вона була викликана сильним таненням як у західній частині Північної Америки, і у Європі.

За даними ВМО, довжина морського льоду в Антарктиці також була "безумовно найнижчою за всю історію спостережень". Потепління океану та швидке танення льодовиків призвело до того, що рівень моря досяг найвищого показника з початку супутникових спостережень у 1993 році.

Але ВМО говорить також про "проблиск надії", пов'язаний із зростанням виробництва відновлювальної енергії. Минулого року потужності з виробництва відновлюваної енергії – переважно за рахунок сонячної, вітрової та гідроенергетики – збільшилися майже на 50% порівняно з 2022 роком.