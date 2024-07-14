У 2100 році населення України скоротиться до 15,3 млн – ООН

На початок 2024 року населення нашої держави становило 37 млн 441 тисячу людей.

У 2084 році населення Землі сягне свого максимального рівня у цьому сторіччі та буде становити близько 10,3 мільярда людей. Щодо України, то до 2100 року населення зменшиться до 15,3 млн людей.

Про це йдеться у перегляді прогнозів народонаселення світу на 2024 рік, який підготував Департамент з економічних та соціальних питань Секретаріату ООН.

В ООН зазначають, що станом на 1 січня 2024 року населення нашої держави становило 37 млн 441 тисячу людей. За прогнозами, до січня 2030 року воно зросте до 38 млн 505 тисяч. До 2050 року в Україні буде вже 32 млн 165 тисяч людей, а у 2069 році - 25 млн 142 тисячі. У 2081 році ця цифра стане ще меншою, а саме - 20 млн 907 тисяч, а у 2091 році - 17 млн 762 тисячі. І вже на початку іншого сторіччя в Україні може жити лише 15,3 млн громадян.

За даними ООН, в Індії станом на 1 січня 2024 року нараховувалося 1 млрд 444 млн 436 тисяч людей, а у 2100 році їхня кількість може зрости до 1 млрд 509 млн 107 тисяч.