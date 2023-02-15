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У 8% українців зруйноване або пошкоджене житло через війну

15 лютого 2023, 14:50
У 8% українців зруйноване або пошкоджене житло через війну
Внаслідок повномасштабного вторгнення росії у 2% українців повністю зруйноване, у 6% - пошкоджене помешкання.

Мешканці півдня і сходу України мають найбільше зруйнованого та пошкодженого житла і саме звідти надходить найбільше заявок на  допомогу від держави.

Про це директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розказав агенству Укрінформ.

«2% українців на сьогодні мають повністю зруйноване житло. 6% говорять про те, що їх житло частково пошкоджено. Вже є 2% українців, у яких було зруйноване, але вже відновлене», - заявив Олексій Антипович.

Він також додав, що зростає кількість людей, які подають заяви про відшкодування збитків в мобільний додаток “Дія”, а не в державні інституції чи правоохоронні органи.

Соціаолог сказав, що загалом було опитано 2 тисячі респондентів, загальна похибка дослідження може становити 2,2%. Метод опитування – телефонні інтерв’ю.

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