В Австрії унаслідок стрілянини у школі загинули люди

Імовірно, стрілянину влаштував учень.

У школі австрійського міста Грац сталася стрілянина, унаслідок якої загинули люди. Місцевий мовник Steiermark повідомляє про "декількох" загиблих.

Про це пише EuroNews.

Кількість жертв становить 5 людей. Як пише Kronen Zeitung, повідомляють про 9 загиблих та "двозначну кількість" поранених. Видання зазначає, що зловмисник відкрив вогонь у двох класах університетської школи BORG.

Повідомляється, що підозрюваного у злочині знайшли мертвим в одній з туалетів. Він був студентом BORG і, як повідомляється, вважав себе жертвою булінгу.

Речник поліції Граца Сабрі Йоргун повідомив, що серед тих, кого направили до середньої школи після виклику, отриманого о 10 ранку, були спецпризначенці, і що влада працює над з'ясуванням того, що сталося.

Міністерство внутрішніх справ підтвердило інформацію про кількох загиблих, зокрема про підозрюваного злочинця. За словами речника поліції Фріца Грундніга, він, ймовірно, вчинив самогубство.

Грац – місто з населенням близько 300 000 осіб у провінції Штирія, що на півдні Австрії.