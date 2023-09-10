У Балтійському морі почалися масштабні навчання НАТО
У Балтійському морі почалися масштабні навчання країн НАТО Північне узбережжя. Вони відпрацьовуватимуть маневри у разі нападу рф.
Про це повідомляє ERR.
Під час навчань відпрацьовується виведення військ союзників до Балтійського моря і висадка десанту в разі війни.
Головком ВМС Німеччини віце-адмірал Ян Крістіан Каак зазначив, що надійне стримування противника вимагає наявності і оборонних, і наступальних можливостей.
"Ми посилаємо росії чіткий сигнал про пильність", — сказав він.
Навчання триватимуть два тижні. У них уперше буде задіяний великий десантний корабель Mesa Verde, який може вмістити близько 800 солдатів і техніки.