У Балтійському морі почалися масштабні навчання НАТО

У них беруть участь 14 країн, 3000 осіб, 30 кораблів і 15 літаків.

У Балтійському морі почалися масштабні навчання країн НАТО Північне узбережжя. Вони відпрацьовуватимуть маневри у разі нападу рф.

Про це повідомляє ERR.

Під час навчань відпрацьовується виведення військ союзників до Балтійського моря і висадка десанту в разі війни.

Головком ВМС Німеччини віце-адмірал Ян Крістіан Каак зазначив, що надійне стримування противника вимагає наявності і оборонних, і наступальних можливостей.

"Ми посилаємо росії чіткий сигнал про пильність", — сказав він.

Навчання триватимуть два тижні. У них уперше буде задіяний великий десантний корабель Mesa Verde, який може вмістити близько 800 солдатів і техніки.