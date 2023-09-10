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У Балтійському морі почалися масштабні навчання НАТО

10 вересня 2023, 10:54
У Балтійському морі почалися масштабні навчання НАТО
Фото: AFP
У них беруть участь 14 країн, 3000 осіб, 30 кораблів і 15 літаків.

У Балтійському морі почалися масштабні навчання країн НАТО Північне узбережжя. Вони відпрацьовуватимуть маневри у разі нападу рф.

Про це повідомляє ERR.

Під час навчань відпрацьовується виведення військ союзників до Балтійського моря і висадка десанту в разі війни. 

Головком ВМС Німеччини віце-адмірал Ян Крістіан Каак зазначив, що надійне стримування противника вимагає наявності і оборонних, і наступальних можливостей.

"Ми посилаємо росії чіткий сигнал про пильність", — сказав він.

Навчання триватимуть два тижні. У них уперше буде задіяний великий десантний корабель Mesa Verde, який може вмістити близько 800 солдатів і техніки.

НАТОбалтійське моревійна в Українінавчання військовихросія окупанти

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