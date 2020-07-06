У Балтійському морі стартували військові навчання 19 країн НАТО

Для забезпечення безпеки і здоров'я учасників навчання відбуватимуться винятково на морі

У 49-х за рахунком навчання Baltops беруть участь Естонія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Велика Британія і США.

У неділю 7 червня в Балтійському морі стартували міжнародні навчання Baltops, які зібрали 19 країн НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.ee.

У навчаннях візьмуть участь 3000 осіб з 19 країн, 29 суден і 29 авіазасобів. Навчання триватимуть з 7 по 16 червня.

Для забезпечення безпеки і здоров'я учасників навчання відбуватимуться винятково на морі. Такий запобіжний захід дозволить підрозділам розширити оперативне міждержавне співробітництво, забезпечивши при цьому здоров'я і готовність екіпажів для дій з підтримки постійної регіональної безпеки.

У 49-х за рахунком навчання Baltops беруть участь Естонія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Велика Британія і США.

Baltops - це щорічні міжнародні навчання, які почали регулярно проводити з 1972 року. Їхня мета - підвищити гнучкість країн-учасниць в проведенні спільних наземних, повітряних і морських операцій в регіоні Балтійського моря.

Як повідомлялось, цьогоріч міжнародні навчання "Сі Бриз" вирішили провести у зміненому форматі через пандемію COVID-19.