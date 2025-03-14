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У Балтійському морі відремонтували пошкоджений кабель між Фінляндією та Німеччиною

14 березня 2025, 20:31
У Балтійському морі відремонтували пошкоджений кабель між Фінляндією та Німеччиною
Фото: ar25.org
Пошкодження було незначним
Підводний кабель C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною у Балтійському морі, зазнав пошкоджень в кінці січня, полагодили. 
 
Про це повідомляє Yle.
 
Як зазначає державний оператор Cinia, пошкодження кабелю C-Lion1, що сполучає по дну Балтійського моря Фінляндію та Німеччину, усунули. Пошкодження ізоляції кабеля C-Lion1 було незначним, і комунікаційні з’єднання в кабелі працювали нормально. Ремонт виконано в запланований термін.
 
Нагадємо, що у листопаді 2024-го пошкодження зазнав підводний кабель між Литвою і Швецією. У результаті НАТО посилило патрулювання у Балтійському морі через загрозу диверсій. Якщо буде доведено, що пошкодження кабелів є диверсією, це означатиме повернення до такого типу війни, якого не було десятиліттями.

 

балтійське моревійна в Україніросія окупанти

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