У Бангладеш літак вимушено зробив посадку через спробу захопити керування

Літак приземлився близько 17:40 за місцевим часом в аеропорту міста Читтагонг.

Генеральний директор авіакомпанії Biman Bangladesh Airlines Шакіл Мірадж зазначив Reuters, що всім 142-м пасажирам дозволили покинути літак — вони в повній безпеці. Представник компанії зазначив, що до літака прибула поліція та армія.

Згодом видання Bdnews24 повідомило, що підозрюваного затримали. Та додало, що підозрюваний хотів поговорити з прем'єр-міністеркою країни Шейх Хасіною Вазед.

22 січня пасажир літака, який прямував із Сургута в Москву, під час польоту вимагав направити лайнер до Афганістану. На борту літака перебували 75 людей, зокрема семеро членів екіпажу і п’ятеро дітей.