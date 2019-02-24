У Бангладеш літак вимушено зробив посадку через спробу захопити керування
Літак приземлився близько 17:40 за місцевим часом в аеропорту міста Читтагонг.
Генеральний директор авіакомпанії Biman Bangladesh Airlines Шакіл Мірадж зазначив Reuters, що всім 142-м пасажирам дозволили покинути літак — вони в повній безпеці. Представник компанії зазначив, що до літака прибула поліція та армія.
Згодом видання Bdnews24 повідомило, що підозрюваного затримали. Та додало, що підозрюваний хотів поговорити з прем'єр-міністеркою країни Шейх Хасіною Вазед.
22 січня пасажир літака, який прямував із Сургута в Москву, під час польоту вимагав направити лайнер до Афганістану. На борту літака перебували 75 людей, зокрема семеро членів екіпажу і п’ятеро дітей.
Нагадаємо, щонайменше 17 людей загинуло, понад 20 отримали поранення у результаті сутичок між прихильниками правлячої партії та опозицією та нападів на сили безпеки у день виборів у Бангладеш.
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