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У Бангладеш літак вимушено зробив посадку через спробу захопити керування

На борту перебували 142 пасажири
У Бангладеш пілот літака Boeing 737 з 142-а пасажирами на борту зробив вимушену посадку в місті Читтагонг через спробу захопити керування.
У Бангладеш літак вимушено зробив посадку через спробу захопити керування Фото: twitter.com/sidhant

Літак приземлився близько 17:40 за місцевим часом в аеропорту міста Читтагонг.

Генеральний директор авіакомпанії Biman Bangladesh Airlines Шакіл Мірадж зазначив Reuters, що всім 142-м пасажирам дозволили покинути літак — вони в повній безпеці. Представник компанії зазначив, що до літака прибула поліція та армія.

Згодом видання Bdnews24 повідомило, що підозрюваного затримали. Та додало, що підозрюваний хотів поговорити з прем'єр-міністеркою країни Шейх Хасіною Вазед.

22 січня пасажир літака, який прямував із Сургута в Москву, під час польоту вимагав направити лайнер до Афганістану. На борту літака перебували 75 людей, зокрема семеро членів екіпажу і п’ятеро дітей.

Нагадаємо, щонайменше 17 людей загинуло, понад 20 отримали поранення у результаті сутичок між прихильниками правлячої партії та опозицією та нападів на сили безпеки у день виборів у Бангладеш.

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24 02 2019 17:18
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