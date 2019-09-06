У Бангладеші затримали шістьох українців, інкримінують пограбування у складі ОЗГ
Заступник глави АП України Кирило Тимошенко провів зустріч з родичами шістьох затриманих українських громадян, повідомляє прес-служба глави української держави.
Зазначається, що 29 травня шестеро друзів-спортсменів у віці від 18 до 45 років із м.Бердичів вирушили у туристичну подорож до Бангладеш.
"Востаннє родичі мали спілкування з ними телефоном 31 травня. З 1 червня й досі зв’язатися з ними не вдавалося", - зазначиено у повідомленні АП.
"Найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група на чолі з Олександром Громовим, першим секретарем із консульських питань посольства України в Індії, яка на місці має детально з’ясувати ситуацію та надати необхідну допомогу, зокрема у пошуку приватного адвоката для громадян України", - зазначили в адміністрації президента.
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