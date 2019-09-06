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У Бангладеші затримали шістьох українців, інкримінують пограбування у складі ОЗГ

"Востаннє родичі мали спілкування з ними телефоном 31 травня. З 1 червня й досі зв’язатися з ними не вдавалося"
Шістьом українцям, яких разом із кількома громадянами Румунії та Болгарії було затримано поліцією Бангладеш, інкримінують пограбування банкомата у складі ОЗГ та спротив представникам місцевої поліції під час затримання.
У Бангладеші затримали шістьох українців, інкримінують пограбування у складі ОЗГ Фото: Українська правда

Заступник глави АП України Кирило Тимошенко провів зустріч з родичами шістьох затриманих українських громадян, повідомляє прес-служба глави української держави. 

Зазначається, що  29 травня шестеро друзів-спортсменів у віці від 18 до 45 років із м.Бердичів вирушили у туристичну подорож до Бангладеш.

"Востаннє родичі мали спілкування з ними телефоном 31 травня. З 1 червня й досі зв’язатися з ними не вдавалося", - зазначиено у повідомленні АП. 

"Найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група на чолі з Олександром Громовим, першим секретарем із консульських питань посольства України в Індії, яка на місці має детально з’ясувати ситуацію та надати необхідну допомогу, зокрема у пошуку приватного адвоката для громадян України", - зазначили в адміністрації президента. 

 

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09 06 2019 18:28
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