У Бангладеш жінка народила двічі з інтервалом у місяць

Жінка з Бангладеш народила двійню майже через місяць після народження недоношеного хлопчика. 20-річна Аріфа Султана народила дитину наприкінці лютого, але через 26 днів її знову госпіталізували з болем у животі.

Султана родом із невеликого села у Бангладеш, вона народила свою першу дитину в лікарні медичного коледжу міста Кхулна, інформує Telegraph.

Через 26 днів після цього вона поскаржилася на болі в животі й 21 березня її госпіталізували у​ лікарню в місті Джессор.

Гінеколог Шейла Поддар, яка провела кесарів розтин, розповіла журналістам, що вона була шокована. "Ми були шоковані і здивовані. Я ніколи не бачила раніше нічого подібного", - розповіла вона.

"Коли пацієнтку доставили, ми провели УЗД і виявили, що там була двійня", - додала Поддар.

За словами лікарки, жінка та її чоловік "дуже бідні", і у вона "ніколи раніше не проводила процедури ультразвуку", зокрема, напередодні її перших пологів.

"Вона й гадки не мала, що вона виношує ще двоє дітей", - розповіла доктор Поддар. "Ми провели кесарів розтин, і вона народила двійню, хлопчика і дівчинку".

20-річна жінка та її немовлята були виписані 25 березня після того, як провели чотири дні у лікарні.

Медики пояснюють, що у Султани спостерігався випадок так званої "подвійної матки". Часто у жінок з цим захворюванням немає симптомів, і воно зазвичай виявляється під час вагітності, коли проводиться ультразвукове дослідження.

Гінеколог з Сінгапуру, доктор Крістофер Нг, розповів журналістам, що "didelphys", так званий стан наявності двох маток "не така вже й рідкість, як заведено вважати".

"Якби ви заздалегідь провели ультразвук, очевидно побачили б, що у неї дві матки. Але, очевидно, вони з сільської місцевості [і не мають доступу до УЗД]", - сказав доктор.

За його словами, існують різні оцінки щодо того, наскільки часто трапляється таке захворювання. Вважається, що воно зачіпає приблизно одну з 1000 жінок у Великій Британії.

За даними AFP, Султана розповіла, що "щаслива зі своїми дітьми, але стурбована тим, що їх виховання може відбитися на її фінансовому становищі".

Її чоловік заробляє менш як 6 тисяч така (95 доларів США) на місяць на посаді звичайного робітника, але він пообіцяв, що буде "докладати усіх сил", аби виховати дітей.все можливе, щоб вони були щасливі".