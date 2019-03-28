У Бангладеш жінка народила двічі з інтервалом у місяць
Султана родом із невеликого села у Бангладеш, вона народила свою першу дитину в лікарні медичного коледжу міста Кхулна, інформує Telegraph.
Через 26 днів після цього вона поскаржилася на болі в животі й 21 березня її госпіталізували у лікарню в місті Джессор.
Гінеколог Шейла Поддар, яка провела кесарів розтин, розповіла журналістам, що вона була шокована. "Ми були шоковані і здивовані. Я ніколи не бачила раніше нічого подібного", - розповіла вона.
"Коли пацієнтку доставили, ми провели УЗД і виявили, що там була двійня", - додала Поддар.
За словами лікарки, жінка та її чоловік "дуже бідні", і у вона "ніколи раніше не проводила процедури ультразвуку", зокрема, напередодні її перших пологів.
"Вона й гадки не мала, що вона виношує ще двоє дітей", - розповіла доктор Поддар. "Ми провели кесарів розтин, і вона народила двійню, хлопчика і дівчинку".
20-річна жінка та її немовлята були виписані 25 березня після того, як провели чотири дні у лікарні.
Медики пояснюють, що у Султани спостерігався випадок так званої "подвійної матки". Часто у жінок з цим захворюванням немає симптомів, і воно зазвичай виявляється під час вагітності, коли проводиться ультразвукове дослідження.
Гінеколог з Сінгапуру, доктор Крістофер Нг, розповів журналістам, що "didelphys", так званий стан наявності двох маток "не така вже й рідкість, як заведено вважати".
"Якби ви заздалегідь провели ультразвук, очевидно побачили б, що у неї дві матки. Але, очевидно, вони з сільської місцевості [і не мають доступу до УЗД]", - сказав доктор.
За його словами, існують різні оцінки щодо того, наскільки часто трапляється таке захворювання. Вважається, що воно зачіпає приблизно одну з 1000 жінок у Великій Британії.
За даними AFP, Султана розповіла, що "щаслива зі своїми дітьми, але стурбована тим, що їх виховання може відбитися на її фінансовому становищі".
Її чоловік заробляє менш як 6 тисяч така (95 доларів США) на місяць на посаді звичайного робітника, але він пообіцяв, що буде "докладати усіх сил", аби виховати дітей.все можливе, щоб вони були щасливі".
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