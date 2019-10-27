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У Барселоні проходить "Конституційний марш" проти незалежності від Іспанії

Організатори заявили, що хочуть мінімізувати політичний вплив на демонстрації, але запросили кількох провідних політиків, зокрема, від партії "Громадяни" та Народної партії
У суботу в Барселоні сотні тисяч людей вийшли на маніфестацію на підтримку засуджених в Іспанії лідерів каталонського руху за незалежність. За даними місцевої поліції, в акції взяло участь близько 350 тисяч учасників.
У Барселоні проходить "Конституційний марш" проти незалежності від Іспанії Фото: AFP

У Барселоні в неділю тисячі людей вийшли на марш за єдність з Іспанією і припинення тривалих протестів, які вибухнули після засудження каталонських сепаратистських лідерів, повідомляє "Європейська Правда".

Акцію організувала каталонська організація громадянського суспільства Societat Civil Catalana, яка виступає проти відокремлення Каталонії від Іспанії та за  сприяння зміцненню відносин між Каталонією та рештою Іспанії.

Фото: Європейська Правда

Організатори заявили, що хочуть мінімізувати політичний вплив на демонстрації, але запросили кількох провідних політиків, зокрема, від партії "Громадяни" та Народної партії.

Представники ультраправої партії Vox також заявили, що візьмуть участь у марші.

Фото: Європейська Правда

У суботу в Барселоні сотні тисяч людей вийшли на маніфестацію на підтримку засуджених в Іспанії лідерів каталонського руху за незалежність. За даними місцевої поліції, в акції взяло участь близько 350 тисяч учасників.

Надвечір протести у Барселоні закінчилися сутичками групи демонстрантів з поліцією. Шестеро людей були госпіталізовані, постраждали 26 правоохоронців.

Майже два тижні тривають демонстрації у столиці Каталонії. Вони виникли у зв’язку з протестом проти засудження дев'ятьох каталонських політиків і активістів на термін від 9 до 13 років за участь в референдумі про незалежність в 2017 році.

Нагадаємо, що Каталонія попросить прем'єра Іспанії погодитися на новий референдум про незалежність

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27 10 2019 14:55
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