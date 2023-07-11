У Байдена підтвердили зустріч із Зеленським у Вільнюсі

У Білому домі офіційно підтвердили зустріч.

Президент США Джо Байден зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським завтра, 12 липня.



Про це сказав радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу.

"Завтра Байден зустрінеться із Зеленським, і вони обговорять довгострокові зобов'язання допомоги США та інших союзників, щоб допомогти Україні захистити себе зараз і не допустити майбутню агресію", – повідомив Салліван.



Також завтра відбудеться перше засідання Ради Україна – НАТО: на порядку денному будуть надання нового пакету допомоги, довгострокові потреби України та розширення взаємодії між Україною та Північноатлантичним Альянсом.