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У Байдена підтвердили зустріч із Зеленським у Вільнюсі

11 липня 2023, 10:31
У Байдена підтвердили зустріч із Зеленським у Вільнюсі
Фото: Mind.ua
У Білому домі офіційно підтвердили зустріч.

Президент США Джо Байден зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським завтра, 12 липня.

Про це сказав радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу.

"Завтра Байден зустрінеться із Зеленським, і вони обговорять довгострокові зобов'язання допомоги США та інших союзників, щоб допомогти Україні захистити себе зараз і не допустити майбутню агресію", – повідомив Салліван.

Також завтра відбудеться перше засідання Ради Україна – НАТО: на порядку денному будуть надання нового пакету допомоги, довгострокові потреби України та розширення взаємодії між Україною та Північноатлантичним Альянсом.

саміт НАТОЗеленський.Байден.СШАросія окупантивійна в Україні

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