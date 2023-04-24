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У Байдена побоюються наслідків, якщо контрнаступ ЗСУ не вдасться – Politico

24 квітня 2023, 20:25
У Байдена побоюються наслідків, якщо контрнаступ ЗСУ не вдасться – Politico
Фото: Радіо свобода
Контрнаступ, який не виправдає очікувань, може змусити союзників в іноземних столицях задуматися, скільки ще вони можуть допомагати Україні..

Контрнаступ ЗСУ буде спрямований на повернення окупованих земель, ймовірно, на сході та півдні. У цій операції Україна заручилася великою підтримкою США.

Про це повідомляє Politico.

Публічно адміністрація Джо Байдена заявила про непохитну підтримку Україні, пообіцявши забезпечувати її зброєю та надавати фінансову допомогу. Але якщо контрнаступ ЗСУ принесе "обмежені здобутки", американські чиновники приватно висловили побоювання, що вони зіткнуться "з двоголовим монстром, що атакує їх з "яструбиною" та "голубиною" сторін спектру".

Всередині адміністрації Байдена чиновники наголошують, що роблять усе можливе, щоб весняний наступ ЗСУ вдався. Але за зачиненими дверима адміністрація хвилюється про те, чого насправді може досягти Україна. США припускають, що Україна може досягти певного прогресу на півдні та сході, але не зможе повторити успіх минулого року.

"Є переконання, що Київ готовий розглянути можливість коригування своїх цілей і більш скромну мету, яку легше було б продати як перемогу", – йдеться у статті.

"Якщо контрнаступ не піде добре, адміністрація Байдена повинна звинувачувати себе в тому, що затримала певні типи озброєнь і допомогу в той час, коли це було найбільш необхідно", — сказав Курт Волкер, спецпредставник з питань України під час президентства Трампа.

Контрнаступ, який не виправдає очікувань, також змусить союзників в іноземних столицях задуматися, скільки ще вони можуть допомагати, якщо перемога Києва буде віддалятися.

"Якщо Україна не може виграти на полі бою, неминуче виникає питання про те, чи настав час припинити бойові дії шляхом переговорів", — сказав Річард Хаас, президент Ради з міжнародних відносин. "Бойові дії - дорого, у нас закінчуються боєприпаси, у нас є інші непередбачені обставини по всьому світу, до яких потрібно готуватися".

контрнаступвійна в УкраїніБайден.СШАросія окупанти

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