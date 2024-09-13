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ПОЛІТИКА

У Байдена залишається все менше варіантів підтримки України – WSJ

13 вересня 2024, 12:34
У Байдена залишається все менше варіантів підтримки України – WSJ
Адміністрація Байдена і союзники по НАТО намагаються розробити довгострокові плани допомоги Києву, які можуть пережити політичні зміни в будь-якій країні.

Зважаючи на те, що адміністрації Байдена залишилося лише чотири місяці й мало надії на те, що Конгрес схвалить додаткове фінансування для України, незалежно від того, хто виграє президентські вибори, Білий дім обговорює, як найкраще допомогти Києву, зважаючи на обмеженість його інструментарію. Це включає потенційне зняття деяких обмежень на використання Україною певних західних видів озброєнь у відповідь на російські транскордонні атаки — таку можливість президент Джо Байден обговорить сьогодні з прем'єром Британії Кіром Стармером.

Про це пише The Wall Street Journal.

Помічники Байдена не мають ілюзій щодо того, що Україна зможе виграти війну до 20 січня, коли новий президент займе Білий дім, і мають помірковані очікування щодо того, чого, на їхню думку, Київ може досягти протягом наступних чотирьох місяців. Американські чиновники також заявили, що вони не підштовхують Україну до мирних переговорів і не намагаються диктувати плани ведення бойових дій.

Один з високопосадовців адміністрації додав, що мета полягає в тому, щоб "максимально покращити стратегічні позиції України до кінця терміну Байдена". Це завдання стало ще складнішим після того, як росія оголосила про початок контрнаступу в Курській області.

Стратегія адміністрації Байдена "дуже схожа на опис ще однієї нескінченної війни", оскільки вона "не в змозі надіслати достатньо зброї, щоб змінити ситуацію на полі бою, і не має чіткого уявлення про те, якою має бути кінцева мета", сказала Рейчел Ріццо, старший науковий співробітник Атлантичної ради, вашингтонського аналітичного центру.

Зараз в США розглядають можливість дозволити Україні використовувати далекобійну зброї по цілях в Росії. Але це навряд чи задовольнить Київ, який місяцями закликав адміністрацію Байдена зробити це. Пентагон відмовляється рухатися в цьому питанні, оскільки вважає, що вплив буде обмеженим, а також через занепокоєння щодо своїх власних запасів, повідомили офіційні особи.

Адміністрація Байдена хоче, щоб Київ зосередився на зупинці російського наступу на сході вздовж нинішніх ліній фронту, кажуть американські чиновники.

На початку цього року адміністрації вдалося домогтися надання Україні пакету допомоги на суму 60 мільярдів доларів, достатнього для підтримки військових України протягом наступних місяців, але такий рівень фінансування навряд чи збережеться в майбутньому, незалежно від того, хто займатиме Білий дім.

Джо Байденпідтримка Українивійна

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