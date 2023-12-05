У Байдена заявили, що конгресмени, які не підтримають допомогу Україні, допоможуть путіну
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав конгресменів виділити додаткове фінансування Україні, адже відмова допоможе президенту рф владіміру путіну.
Про це він повідомив на брифінгу.
"Будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, голосує за результат, який полегшить путіну перемогу", - заявив Салліван.
Він додав, що відмова американських законодавців підтримати запит президента США Джо Байдена щодо додаткового фінансування для допомоги Україні зашкодить демократії і допоможе диктаторам.
"Ми вважаємо, що це неправильний урок історії, і що кожен член Конгресу – демократ і республіканець – повинен проголосувати на підтримку цього рішення", - сказав представник Білого дому.
Нагадаємо, що 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.