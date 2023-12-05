У Байдена заявили, що конгресмени, які не підтримають допомогу Україні, допоможуть путіну

Відмова американських законодавців підтримати запит президента США Джо Байдена щодо додаткового фінансування для допомоги Україні насамперед допоможе диктаторам.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав конгресменів виділити додаткове фінансування Україні, адже відмова допоможе президенту рф владіміру путіну.



Про це він повідомив на брифінгу.

"Будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, голосує за результат, який полегшить путіну перемогу", - заявив Салліван.



Він додав, що відмова американських законодавців підтримати запит президента США Джо Байдена щодо додаткового фінансування для допомоги Україні зашкодить демократії і допоможе диктаторам.

"Ми вважаємо, що це неправильний урок історії, і що кожен член Конгресу – демократ і республіканець – повинен проголосувати на підтримку цього рішення", - сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, що 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.