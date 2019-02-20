У Бельгії 27 людей досі отримують пенсії, призначені Гітлером

Влада Бельгії вважає, що ці виплати потрібно припинити

У Бельгії 27 людей досі отримують пенсію від Німеччини, яку призначив Адольф Гітлер у 1941 році.

Розмір такої пенсії складає від 425 до 1275 євро, повідомила газета De Morgen.

Їх отримують люди, яки воювали за Німеччину під час Другої світової війни або їхні спадкоємці. Ці виплати гарантували за "лояльність, вірність і слухняність".

Влада Німеччини зобов’язана виплачувати цю грошову допомогу, оскільки взяла на себе обов’язки керівництва нацистської Німеччини після закінчення війни.

У парламенті Бельгії обурилися тим, що в казну країни не надходять відрахування з цих виплат. Влада Бельгії вважає, що ці виплати потрібно припинити.