CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Бельгії 27 людей досі отримують пенсію від Німеччини, яку призначив Адольф Гітлер у 1941 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бельгії 27 людей досі отримують пенсії, призначені Гітлером
Влада Бельгії вважає, що ці виплати потрібно припинити
Фото: DELFI / Karolina Pansevič
Розмір такої пенсії складає від 425 до 1275 євро, повідомила газета De Morgen.
Їх отримують люди, яки воювали за Німеччину під час Другої світової війни або їхні спадкоємці. Ці виплати гарантували за "лояльність, вірність і слухняність".
Влада Німеччини зобов’язана виплачувати цю грошову допомогу, оскільки взяла на себе обов’язки керівництва нацистської Німеччини після закінчення війни.
У парламенті Бельгії обурилися тим, що в казну країни не надходять відрахування з цих виплат. Влада Бельгії вважає, що ці виплати потрібно припинити.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 02 2019 10:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров