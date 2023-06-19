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ПОЛІТИКА

У Бельгії міністр подав у відставку через запрошення мера Тегерана

19 червня 2023, 19:03
У Бельгії міністр подав у відставку через запрошення мера Тегерана
Джерело: bx1.be
Брюссельський бюджет оплатив проживання 16 російських та іранських чиновників.

Міністр закордонних справ Брюссельського регіону Паскаль Смет подав 18 червня у відставку – після того, як минулого тижня потрапив під критику за запрошення ультраконсервативного мера Тегерана Алірезу Закані на Брюссельський урбаністичний саміт. Також на запрошення приїхали 14 чиновників з Ірану та двоє з російської федерації – країн-союзниць, одна з яких розв’язала війну в Україні, а інша її підтримує постачанням боєприпасів та безпілотників-камікадзе. 

Про це повідомляє Politico. 

"Я вирішив піти у відставку", – заявив Смет, який також очолює управління міського планування бельгійської столиці та є депутатом Європарламенту, 

Урбаністичний саміт проходив з 12 по 15 червня. Витрати на проживання посадовців з рф та Ірану були оплачені з бюджету Брюссельського регіону. Після того, як спалахнув скандал, Смет довго захищався перед брюссельськими депутатами. Він заявив, що не чинив жодного тиску на Федеральне міністерство закордонних справ Бельгії, і що якби він отримав аргументовану відмову у видачі віз Закані та його команді, він би підкорився.

Смет визнав, що для брюссельського уряду було помилкою оплачувати рахунки іранських і російських чиновників, але він звинуватив у цій помилці одного зі своїх співробітників – "зробив неправильний дзвінок".

Тим не менш, Смет взяв на себе відповідальність за помилку і подав у відставку. Раніше він критикував європейських бюрократів за небажання переїжджати в бідні квартали Брюсселю, уражені наркоманією, і припустив, що багато державних службовців ЄС самі вживають наркотики. Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав ці коментарі "неприйнятними".

БельгіяІранміністр

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