У Бельгії проводять обшуки у справі про корупцію в Європарламенті – прокуратура

ЗМІ пишуть, що розслідування повʼязане з китайським технологічним гігантом Huawei і його діяльністю в Брюсселі з 2021 року.

У Бельгії поліція провела сьогодні обшуки в рамках розслідування ймовірної корупції “під виглядом комерційного лобіювання” у Європейському парламенті.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на прокуратуру.

Це сталося “під виглядом комерційного лобіювання та в різних формах, таких як винагорода за політичні посади або надмірні подарунки, як-от їжа та витрати на проїзд або регулярні запрошення на футбольні матчі”.

У Федеральній прокуратурі повідомили, що кілька осіб заарештували для допиту у звʼязку з їхньою ймовірною причетністю до активної корупції.