У Бельгії проводять обшуки у справі про корупцію в Європарламенті – прокуратура
13 березня 2025, 16:09
Фото: AFP
ЗМІ пишуть, що розслідування повʼязане з китайським технологічним гігантом Huawei і його діяльністю в Брюсселі з 2021 року.
У Бельгії поліція провела сьогодні обшуки в рамках розслідування ймовірної корупції “під виглядом комерційного лобіювання” у Європейському парламенті.
Про це пише Радіо Свобода з посиланням на прокуратуру.
Це сталося “під виглядом комерційного лобіювання та в різних формах, таких як винагорода за політичні посади або надмірні подарунки, як-от їжа та витрати на проїзд або регулярні запрошення на футбольні матчі”.
У Федеральній прокуратурі повідомили, що кілька осіб заарештували для допиту у звʼязку з їхньою ймовірною причетністю до активної корупції.
Прокурори додають, що обшуки також відбулися у Португалії.
“Вилучили кілька документів і предметів з метою виявлення будь-яких доказів відмивання грошей”, ‒ зазначає видання.
Бельгійська газета Le Soir повідомила, що розслідування було повʼязане з китайським технологічним гігантом Huawei і його діяльністю в Брюсселі з 2021 року.