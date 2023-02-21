У Бельгії розпочали навчати українських операторів підводних безпілотників

Група українських військових прибула до Бельгії у першій декаді лютого для проходження навчань в рамках Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine)

Міноборони Бельгії розпочало навчати українських військових керувати призначеними для ЗСУ підводними безпілотниками.



Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію міністерки оборони Бельгії Людівіне Дедондер.

"Міністерство оборони Королівства Бельгії організувало навчання для українських військових з застосування підводних безпілотних апаратів, які Бельгія поставить в Україну", - йдеться в повідомленні.

Завдяки Міністерству оборони Королівства Бельгії українські військові проходитимуть навчання на підводних безпілотних апаратах, які Бельгія поставить в Україну.