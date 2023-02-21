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У Бельгії розпочали навчати українських операторів підводних безпілотників

21 лютого 2023, 17:50
У Бельгії розпочали навчати українських операторів підводних безпілотників
Фото: EPA
Група українських військових прибула до Бельгії у першій декаді лютого для проходження навчань в рамках Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine)

Міноборони Бельгії розпочало навчати українських військових керувати призначеними для ЗСУ підводними безпілотниками.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію міністерки оборони Бельгії Людівіне Дедондер.

"Міністерство оборони Королівства Бельгії організувало навчання для українських військових з застосування підводних безпілотних апаратів, які Бельгія поставить в Україну", - йдеться в повідомленні.

 Завдяки Міністерству оборони Королівства Бельгії українські військові проходитимуть навчання на підводних безпілотних апаратах, які Бельгія поставить в Україну.

"Я висловила їм свою підтримку і віддала належну честь за мужність, яку вони демонструють майже рік", - цитує пресслужба міністерку оборони Бельгії.

 

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