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У Бельгії зафіксували смерть через мавпячу віспу

Ольга
Матарикіна
Це вже третій летальний випадок у Європі через цю хворобу
У Бельгії зафіксували смерть через мавпячу віспу Фото: gettyimages.com
Інститут громадської охорони здоров’я Sciensano у Бельгії повідомив про першу смерть від віспи мавп.
 
Це вже третій випадок в Європі, пише MedicalExpress.
 
У пацієнта також були супутні хвороби, зазначено у звіті організації.
 
Хвороба викликає запалення та рубцеві ураження переважно на обличчі, задньому проході та статевих органах.
 
У Бельгії загалом на кінець серпня зафіксовано 706 випадків мавпячої віспи, з низ 32 пацієнти потребували госпіталізації. Частіше хворобу виявляють у чоловіків, які мають секс з чоловіками.
 
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про суттєве скорочення випадків зараження мавп'ячою віспою.
 
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02 09 2022 12:21
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