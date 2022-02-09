У Бельгії зафіксували смерть через мавпячу віспу Ольга

Матарикіна

Це вже третій летальний випадок у Європі через цю хворобу

Фото: gettyimages.com

Інститут громадської охорони здоров’я Sciensano у Бельгії повідомив про першу смерть від віспи мавп. Це вже третій випадок в Європі, пише MedicalExpress. У пацієнта також були супутні хвороби, зазначено у звіті організації. Хвороба викликає запалення та рубцеві ураження переважно на обличчі, задньому проході та статевих органах. У Бельгії загалом на кінець серпня зафіксовано 706 випадків мавпячої віспи, з низ 32 пацієнти потребували госпіталізації. Частіше хворобу виявляють у чоловіків, які мають секс з чоловіками. Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про суттєве скорочення випадків зараження мавп'ячою віспою.

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