Матеріали:
Теми:

У Бельгії заявили, що не можуть передати Україні літаки F-16

05 вересня 2023, 12:51
У Бельгії заявили, що не можуть передати Україні літаки F-16
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Бельгія не відправлятиме свої літаки F-16 до України через їхній поганий технічний стан.

Керівництво бельгійської армії вважає, що літаки F-16 перебувають в поганому стані і не можуть бути відправлені до України.

Про це повідомляє Euractiv.

"Річ не в тім, що ми не хочемо, але коли наші літаки виводяться з експлуатації, вони зношуються. Ці літаки вже налітали стільки годин, що їх конструкція зносилася. Не можна відправляти в Україну літаки, якими ви б самі не скористалися", - заявив бельгійський лейтенант Фредерік Гетінк.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо ще в лютому заявляв, що Брюссель не постачатиме Україні бойові літаки, і це підтвердив у травні міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.

У той час як Де Кроо наголосив на необхідності цих літаків для національної армії та НАТО, Дедондер сказав, що країна не може відправити свої F-16 в Україну навіть після схвалення США, оскільки вони перебувають вже "в кінці свого життєвого циклу".

Водночас Гетінк розповів, що Бельгія вже відправила до Українм автоматичну зброю, бронемашини Lynx і понад 200 вантажівок Volvo, а також боєприпаси, пальне та медичне обладнання. На додаток до військової допомоги Бельгія схвалила свій останній пакет підтримки для України в червні, у якому додала 24 мільйони євро до 61,5 мільйона євро до виділених коштів минулого року.

Однак, незважаючи на це, Бельгія продовжує відставати від загальних військових витрат, зокрема, якщо порівнювати з цільовими витратами НАТО у 2% ВВП.

У той час як у 2022 році Бельгія досягла 1,18% свого ВВП з точки зору витрат на оборону, нещодавно опублікований НАТО документ вказує, що цього року цей показник становитиме 1,13% ВВП або понад 6,5 мільярда євро. Це ставить Бельгію на передостаннє місце, поступаючись Іспанії (1,26%), але випереджаючи Люксембург (0,72%).

Бельгіядопомога арміївійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

Останні матеріали

Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Політика
Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 15:01
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Політика
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 13:08
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Політика
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 23:19
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 16:45
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Політика
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 13:05
Непоганий тиждень для контрнаступу. Чотири причини для стриманого оптимізму – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Непоганий тиждень для контрнаступу. Чотири причини для стриманого оптимізму – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 08:53
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Технології
Стратегічна наступальна кампанія. Україна завдає ударів у відповідь – далі і частіше – Мік Раян
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 16:45
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Політика
Невдалий контрнаступ? Про феєрверки на заході росії та просування ЗСУ на півдні України – Том Купер
Переклад iPress – 01 вересня 2023, 12:58
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється