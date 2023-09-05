У Бельгії заявили, що не можуть передати Україні літаки F-16

Бельгія не відправлятиме свої літаки F-16 до України через їхній поганий технічний стан.

Керівництво бельгійської армії вважає, що літаки F-16 перебувають в поганому стані і не можуть бути відправлені до України.

Про це повідомляє Euractiv.

"Річ не в тім, що ми не хочемо, але коли наші літаки виводяться з експлуатації, вони зношуються. Ці літаки вже налітали стільки годин, що їх конструкція зносилася. Не можна відправляти в Україну літаки, якими ви б самі не скористалися", - заявив бельгійський лейтенант Фредерік Гетінк.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо ще в лютому заявляв, що Брюссель не постачатиме Україні бойові літаки, і це підтвердив у травні міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.

У той час як Де Кроо наголосив на необхідності цих літаків для національної армії та НАТО, Дедондер сказав, що країна не може відправити свої F-16 в Україну навіть після схвалення США, оскільки вони перебувають вже "в кінці свого життєвого циклу".

Водночас Гетінк розповів, що Бельгія вже відправила до Українм автоматичну зброю, бронемашини Lynx і понад 200 вантажівок Volvo, а також боєприпаси, пальне та медичне обладнання. На додаток до військової допомоги Бельгія схвалила свій останній пакет підтримки для України в червні, у якому додала 24 мільйони євро до 61,5 мільйона євро до виділених коштів минулого року.

Однак, незважаючи на це, Бельгія продовжує відставати від загальних військових витрат, зокрема, якщо порівнювати з цільовими витратами НАТО у 2% ВВП.

У той час як у 2022 році Бельгія досягла 1,18% свого ВВП з точки зору витрат на оборону, нещодавно опублікований НАТО документ вказує, що цього року цей показник становитиме 1,13% ВВП або понад 6,5 мільярда євро. Це ставить Бельгію на передостаннє місце, поступаючись Іспанії (1,26%), але випереджаючи Люксембург (0,72%).