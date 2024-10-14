У Берліні більше не вірять у перемогу України – Bild

Урядові експерти вказують на виснаження ЗСУ і готовність рф йти вперед, попри втрати.

Всупереч публічній риториці в Берліні вже не вірять, що Україна зможе здобути перемогу у війні.

Про це пише Bild з посиланням на свої джерела в Міноборони Німеччини.

Видання зазначає, що міністр оборони країни Борис Пісторіус продовжує наполягати на необхідності української перемоги. Однак усередині міністерства в можливість української перемоги вже не вірять, розповіли Bild обізнані джерела.

Німецькі військові констатують "велике виснаження" в лавах ЗСУ. За їхньою оцінкою, українці "чекають" майбутнього осінньо-зимового бездоріжжя в надії, що воно сповільнить просування окупантів. росія, незважаючи на великі втрати, "систематично просувається вперед", йдеться в аналітичних документах Міноборони ФРН. Міністерські експерти не знають, як зупинити російський наступ, і намір росії продовжувати бойові дії викликає в Берліні "крайню тривогу".