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У Берліні більше не вірять у перемогу України – Bild

14 жовтня 2024, 15:33
У Берліні більше не вірять у перемогу України – Bild
Фото: Генштаб ЗСУ
Урядові експерти вказують на виснаження ЗСУ і готовність рф йти вперед, попри втрати.
Всупереч публічній риториці в Берліні вже не вірять, що Україна зможе здобути перемогу у війні.
 
Про це пише Bild з посиланням на свої джерела в Міноборони Німеччини.
 
Видання зазначає, що міністр оборони країни Борис Пісторіус продовжує наполягати на необхідності української перемоги. Однак усередині міністерства в можливість української перемоги вже не вірять, розповіли Bild обізнані джерела.
 
Німецькі військові констатують "велике виснаження" в лавах ЗСУ. За їхньою оцінкою, українці "чекають" майбутнього осінньо-зимового бездоріжжя в надії, що воно сповільнить просування окупантів. росія, незважаючи на великі втрати, "систематично просувається вперед", йдеться в аналітичних документах Міноборони ФРН. Міністерські експерти не знають, як зупинити російський наступ, і намір росії продовжувати бойові дії викликає в Берліні "крайню тривогу".
 
Берлінперемогавійна в Україніросія окупанти

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