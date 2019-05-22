Берлін схвалює рішення Зеленського про перемовини з Росією і чекає того ж від РФ

У Німеччині вітають готовність нового Президента України до діалогу з Росією щодо вирішення ситуації на Донбасі і очікують того ж від Москви

Зеленський заявив про свою готовність до перемовин з Росією стосовно ситуації на Донбачі і німецький уряд очікує такого ж рішення від Путіна.

"Новий Президент України Зеленський заявив про свою готовність до діалогу з Росією. Ми настійно очікуємо такої ж готовності і від російського президента Путіна як одного з підписантів Мінських угод", - сказав офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт, йдеться в "Укрінформ".

Розкривати деталі телефонної розмови канцлера ФРН і президента Франції з російським лідером, що відбулася напередодні, він відмовився, пославшись на конфіденційність.

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