CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗеленський заявив про свою готовність до перемовин з Росією стосовно ситуації на Донбачі і німецький уряд очікує такого ж рішення від Путіна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Берлін схвалює рішення Зеленського про перемовини з Росією і чекає того ж від РФ
У Німеччині вітають готовність нового Президента України до діалогу з Росією щодо вирішення ситуації на Донбасі і очікують того ж від Москви
Фото: Укрінформ
"Новий Президент України Зеленський заявив про свою готовність до діалогу з Росією. Ми настійно очікуємо такої ж готовності і від російського президента Путіна як одного з підписантів Мінських угод", - сказав офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт, йдеться в "Укрінформ".
Розкривати деталі телефонної розмови канцлера ФРН і президента Франції з російським лідером, що відбулася напередодні, він відмовився, пославшись на конфіденційність.
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22 05 2019 16:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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