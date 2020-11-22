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У Берліні скасували найбільшу новорічну вечірку Німеччини

В останні роки сотні тисяч людей регулярно відвідували традиційну вечірку біля берлінської пам'ятки
"Не буде великих вечірок і сімейних посиденьок. В іншому випадку нам загрожує наступна хвиля інфекцій в лютому. Навіть в Берліні людей не запрошують на вечірку біля Бранденбурзьких воріт", - сказала сенатор з економічних питань Рамона Поп.
У Берліні скасували найбільшу новорічну вечірку Німеччини Фото: Європейська правда

Новорічна вечірка біля Бранденбурзьких воріт у Берліні скасована цього року через пандемію коронавірусу, повідомляє "Європейська правда".

"Не буде великих вечірок і сімейних посиденьок. В іншому випадку нам загрожує наступна хвиля інфекцій в лютому. Навіть в Берліні людей не запрошують на вечірку біля Бранденбурзьких воріт", - сказала сенатор з економічних питань Рамона Поп.

В останні роки сотні тисяч людей регулярно відвідували традиційну вечірку біля берлінської пам'ятки.

Це завжди була найбільша новорічна вечірка в Німеччині.

Нагадаємо, що відомий шведський музей Скансен закриється вперше за 129 років через коронавірус

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22 11 2020 16:12
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