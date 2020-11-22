У Берліні скасували найбільшу новорічну вечірку Німеччини

В останні роки сотні тисяч людей регулярно відвідували традиційну вечірку біля берлінської пам'ятки

"Не буде великих вечірок і сімейних посиденьок. В іншому випадку нам загрожує наступна хвиля інфекцій в лютому. Навіть в Берліні людей не запрошують на вечірку біля Бранденбурзьких воріт", - сказала сенатор з економічних питань Рамона Поп.

Новорічна вечірка біля Бранденбурзьких воріт у Берліні скасована цього року через пандемію коронавірусу, повідомляє "Європейська правда".

"Не буде великих вечірок і сімейних посиденьок. В іншому випадку нам загрожує наступна хвиля інфекцій в лютому. Навіть в Берліні людей не запрошують на вечірку біля Бранденбурзьких воріт", - сказала сенатор з економічних питань Рамона Поп.

В останні роки сотні тисяч людей регулярно відвідували традиційну вечірку біля берлінської пам'ятки.

Це завжди була найбільша новорічна вечірка в Німеччині.

Нагадаємо, що відомий шведський музей Скансен закриється вперше за 129 років через коронавірус