ВІДПОЧИНОК НОВИНИ"Не буде великих вечірок і сімейних посиденьок. В іншому випадку нам загрожує наступна хвиля інфекцій в лютому. Навіть в Берліні людей не запрошують на вечірку біля Бранденбурзьких воріт", - сказала сенатор з економічних питань Рамона Поп.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Берліні скасували найбільшу новорічну вечірку Німеччини
В останні роки сотні тисяч людей регулярно відвідували традиційну вечірку біля берлінської пам'ятки
Фото: Європейська правда
Новорічна вечірка біля Бранденбурзьких воріт у Берліні скасована цього року через пандемію коронавірусу, повідомляє "Європейська правда".
"Не буде великих вечірок і сімейних посиденьок. В іншому випадку нам загрожує наступна хвиля інфекцій в лютому. Навіть в Берліні людей не запрошують на вечірку біля Бранденбурзьких воріт", - сказала сенатор з економічних питань Рамона Поп.
В останні роки сотні тисяч людей регулярно відвідували традиційну вечірку біля берлінської пам'ятки.
Це завжди була найбільша новорічна вечірка в Німеччині.
Нагадаємо, що відомий шведський музей Скансен закриється вперше за 129 років через коронавірус
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22 11 2020 16:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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