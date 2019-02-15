У Берліні відбувається найбільший за сім років страйк громадського транспорту
Автобуси і трамваї залишились у депо, станції метро зачинені, повідомляє DW.
У столиці Німеччини від страйку постраждали сотні тисяч жителів, котрі користуються громадським транспортом. "Страйк відбувається за планом", - заявив речник профспілки Verdi, котра закликала до протестів 14 тисяч співробітників сфери громадського транспорту в Берліні.
Попереджувальний страйк має припинитися о 12 годині дня за місцевим часом.
За графіком у Берліні працюють регіональні потяги і міська електричка (S-Bahn). Також у звичному режимі працюють автобуси на околицях Берліна та пороми, котрі обслуговує берлінської транспортної компанії BVG.
Нагадаємо, що 15 січня, до страйку працівників служб безпеки підключились 8 німецьких аеропортів.
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