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У Берліні відбувається найбільший за сім років страйк громадського транспорту

Страйкарі вимагають скорочення робочих годин і збільшення зарплатні
Громадський транспорт Берліна зранку у п’ятницю розпочав попереджувальний страйк - найбільший за останні сім років.
У Берліні відбувається найбільший за сім років страйк громадського транспорту Фото: vash-berlin.com

Автобуси і трамваї залишились у депо, станції метро зачинені, повідомляє DW.

У столиці Німеччини від страйку постраждали сотні тисяч жителів, котрі користуються громадським транспортом. "Страйк відбувається за планом", - заявив речник профспілки Verdi, котра закликала до протестів 14 тисяч співробітників сфери громадського транспорту в Берліні.

Попереджувальний страйк має припинитися о 12 годині дня за місцевим часом.

За графіком у Берліні працюють регіональні потяги і міська електричка (S-Bahn). Також у звичному режимі працюють автобуси на околицях Берліна та пороми, котрі обслуговує берлінської транспортної компанії BVG.

Нагадаємо, що 15 січня, до страйку працівників служб безпеки підключились 8 німецьких аеропортів.

 
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15 02 2019 10:46
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