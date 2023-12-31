Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Берліні заборонили пропалестинський мітинг у новорічну ніч – DW

31 грудня 2023, 09:57
У Берліні заборонили пропалестинський мітинг у новорічну ніч – DW
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Таким рішенням правоохоронці хочуть запобігти можливій ескалації насильства та проявів антисемітизму.

Влада Берліна заборонила проведення напередодні Нового року пропалестинської демонстрації.

Про це пише DW із посиланням на місцеву поліцію.

На думку правоохоронців, існує загроза, "що збори призведуть до підбурювання, антисемітських вигуків, прославлення насильства", і таким чином до "залякування та насильства". 

Мітинг під гаслом "Немає святкуванню під час геноциду" було заявлено на період з 22:30 напередодні Нового року до першої години ночі 1 січня. 

Заборона на мітинг може бути оскаржена у судовому порядку. При цьому анонсована акція викликала критику, в тому числі через додаткове навантаження на поліцію, яка і так працює понаднормово новорічної ночі. Торік у Берліні відбулися масові заворушення та напади на силовиків із використанням піротехніки.

 

протестиБерлінвійна в Україніросія окупантиПалестинці

Останні матеріали

Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Cуспільство
Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 16:04
Захід має обміркувати
Політика
Захід має обміркувати "день, що попереду". Наступний рік буде більш насильницьким через росію, Іран та Китай – Мік Раян
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 12:18
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 08:53
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Політика
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 16:27
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Cуспільство
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 12:28
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Політика
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 09:30
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Технології
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 16:22
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Політика
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 12:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється