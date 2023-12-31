У Берліні заборонили пропалестинський мітинг у новорічну ніч – DW

Таким рішенням правоохоронці хочуть запобігти можливій ескалації насильства та проявів антисемітизму.

Влада Берліна заборонила проведення напередодні Нового року пропалестинської демонстрації.

Про це пише DW із посиланням на місцеву поліцію.

На думку правоохоронців, існує загроза, "що збори призведуть до підбурювання, антисемітських вигуків, прославлення насильства", і таким чином до "залякування та насильства".

Мітинг під гаслом "Немає святкуванню під час геноциду" було заявлено на період з 22:30 напередодні Нового року до першої години ночі 1 січня.

Заборона на мітинг може бути оскаржена у судовому порядку. При цьому анонсована акція викликала критику, в тому числі через додаткове навантаження на поліцію, яка і так працює понаднормово новорічної ночі. Торік у Берліні відбулися масові заворушення та напади на силовиків із використанням піротехніки.