У Бєлгороді ліквідували офіцера слідчого комітету росії – ГУР

Раніше окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони інформує, що "бавовна" у Бєлгороді прорідила ряди офіцерів слідчого комітету рф.

Про це йдеться у повідомленні ГУР.

Так, внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових обʼєктах рф ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина.

Розвідники уточнили, що в листопаді 2023 року його відрядили до Бєлгорода працювати у складі військово-слідчого відділу слідчого комітету рф.

"До цього окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет", - додали в ГУР.

Нагадаємо, що 30 грудня Сили оборони України били по військових об'єктах у російському Бєлгороді. Руйнування цивільної інфраструктури міста стало результатом неефективної роботи російської протиповітряної оборони.