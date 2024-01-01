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У Бєлгороді ліквідували офіцера слідчого комітету росії – ГУР

01 січня 2024, 14:53
У Бєлгороді ліквідували офіцера слідчого комітету росії – ГУР
Фото: ГУР МОУ
Раніше окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони інформує, що "бавовна" у Бєлгороді прорідила ряди офіцерів слідчого комітету рф.

Про це йдеться у повідомленні ГУР.

Так,  внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових обʼєктах рф ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина.

Розвідники уточнили, що в листопаді 2023 року його відрядили до Бєлгорода працювати у складі військово-слідчого відділу слідчого комітету рф.

"До цього окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет", - додали в ГУР.

Нагадаємо, що 30 грудня Сили оборони України били по військових об'єктах у російському Бєлгороді. Руйнування цивільної інфраструктури міста стало результатом неефективної роботи російської протиповітряної оборони.

війна в УкраїніГУР МОУросія окупантиБєлгород

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