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У Бєлгороді пролунала серія вибухів, у місті фіксують частковий блекаут

07 лютого 2024, 20:11
У Бєлгороді пролунала серія вибухів, у місті фіксують частковий блекаут
У місті було оголошено режим ракетної небезпеки.

Увечері 7 лютого у російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Серію вибухів було зафіксовано приблизно о 18:40 за київським часом. Жителі публікують відео обстановки у місті. Стверджується також, що над Бєлгородом збили повітряну ціль.

Відомо про часткове відключення електропостачання у центрі та в одному з районів російського міста.

Також пропагандистські пабліки стверджують, що одна з ракет влучила в автомобільний міст на території Бєлгорода.

Нагадаємо, минулого місяця влада Бєлгорода визнала, що ситуація в місті залишається непростою на тлі бавовни, що почастішала. З цієї причини мешканцям пропонують евакуюватись.

Раніше у рф заявили про збиття ракет над Бєлгородською областю.

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